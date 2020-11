Justin Hartley (43) zog sich eine fiese Verletzung beim Sport zu! Dass der This Is Us-Darsteller nur allzu gerne Zeit im Fitnessstudio verbringt dürfte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein: Der Hottie hatte in der Vergangenheit bereits des Öfteren seinen durchtrainierten Körper zur Schau gestellt. Doch dass diese intensiven Trainings auch so manche Gefahr bergen, musste der Schauspieler kürzlich am eigenen Leib erfahren: Justin riss sich während seines Work-outs einen Muskel vom Knochen!

"Ich riss mir den Bizeps vom Arm. Es war scheußlich", erinnerte sich Justin in der US-Talkshow "The Ellen DeGeneres Show" an den Sportunfall und erklärte: "Die Sehne, die ihn am Knochen hält, hat sich gelöst." Vor allem das üble Geräusch, dass durch die Verletzung ausgelöst wurde, habe ihn in diesem Moment alarmiert – und sei ihm zudem bis heute im Gedächtnis geblieben: "Es klang, als hätte jemand ein T-Shirt zerrissen", beschrieb er den Ton. Zu allem Übel habe der "This Is Us"-Darsteller die Fitnessübung, die zu dem Unfall geführt habe, selbst ausgetüftelt.

Kurz nach dem Riss habe eine enorme Schwellung seines Oberarms eingesetzt: "Zuerst fühlte es sich an wie ein kleines Sandkorn. Dann verwandelte es sich in eine Erbse, dann in eine Murmel, dann in einen Golfball, einen Tennisball, einen Softball und schließlich in eine Wassermelone", zog Justin einige Vergleiche und betonte: "Es fühlte sich an, als wäre es riesig – als wäre da ein menschlicher Kopf drin." Nach einer Operation habe sich der 43-Jährige aber mittlerweile soweit von der Verletzung erholt, dass er sein Work-out wieder aufnehmen konnte.

Anzeige

Getty Images Justin Hartley, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Justin Hartley im Februar 2020 in Atlanta

Anzeige

Getty Images Justin Hartley im August 2019 in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de