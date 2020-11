Alle Beckham-Fans aufgepasst: Es wird eine Doku über die Familie geben! Victoria (46) und David Beckham (45) sind nicht gerade dafür bekannt, den Fans intime Einblicke aus ihrem Leben zu geben – doch das sieht schon bald ganz anders aus. Das Projekt soll sage uns schreibe rund 16 Millionen Dollar gekostet haben. Die Beckhams setzen deshalb nun ganz besondere Hoffnungen in diesen Film.

In der Doku, die bereits 2022 auf Netflix erscheinen soll, werden die Fans ihre Idole in sehr privaten Momenten sehen. Das ehemalige Spice Girl Victoria erhofft sich davon, dass ihre Familie nahbarer wirkt und der Humor der Beckhams gut rüberkommt. Sie möchte vor allem, dass die Leute sehen, wie glücklich sie und ihr David miteinander sind und was für eine starke Bindung sie zueinander haben. Sowohl die Anfangsjahre des Paares als auch die heutige Ehe sollen gezeigt werden. Auch die vier Kinder der Unternehmerin und des Ex-Profikickers werden in dem Streifen zu Wort kommen.

Aktuell kümmert sich Posh Spice privat vor allem um die Hochzeitsplanung ihres Sohnes Brooklyn (21). Er und seine Verlobte Nicola Peltz (25) wollen im nächsten Jahr heiraten – und Victoria hat bereits damit begonnen, diverse Vorbereitungen zu treffen und die Gästeliste zu erstellen.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Romeo, Harper Seven und Cruz Beckham

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de