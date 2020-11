Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Was anfangs nach einer recht harmonischen Trennung aussah, entwickelt sich jedoch langsam aber sicher zu einem waschechten Rosenkrieg. Erst vor wenigen Tagen hat Elena dann in einem TV-Interview über das Liebes-Aus ausgepackt – zu viel für den Muskelmann: In einem Netz-Beitrag schildert Mike nun seine Sicht der Dinge und zieht ordentlich über seine Ex her!

"Ich wollte es eigentlich nicht öffentlich machen, aber jetzt muss ich auch diesen Weg gehen", beginnt er sein Statement auf Instagram. In seinen Augen ist Elena "keine schlechte Mutter, sie ist einfach ein schlechter Mensch". Auch gegen ihren Vorwurf, dass der 28-Jährige kein guter Vater sei, wehrt er sich. "Ich habe mein Menschenmöglichstes getan, um ein richtig guter Vater zu sein – so weit sie das zugelassen hat. Denn, egal was ich gemacht habe, es war in ihren Augen immer schlecht", schildert der ehemalige Love Island-Teilnehmer.

Dass sich das Paar öfters schon gestritten hatte, war Fans nicht neu. Doch wie schlimm es für Mike manchmal war, erklärt er erst jetzt seinen Fans: "Die Beziehung war teilweise einfach die Hölle. [...] Ich habe das alles für meine Tochter ertragen, weil ich sie aufwachsen sehen wollte. Ich wollte einfach immer dabei sein und habe deshalb die einen oder anderen Dinge ertragen."

Elena Miras im September 2020

Mike Heiter, Influencer

Mike Heiter, Realtiy-TV-Star

