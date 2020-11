Welcher The Masked Singer-Star kommt am besten an? Seit Mitte Oktober ist Deutschland wieder im Rätselfieber. Insgesamt zehn Promis stellen in verrückten Kostümen ihr Gesangstalent unter Beweis. Mit Veronica Ferres (55) und Jochen Schropp (41) haben zwei kostümierte Kandidaten ihre Maske bereits gelüftet. Wer sich unter den anderen Verkleidungen versteckt, ist noch ein Geheimnis. Aber welcher "The Masked Singer"-Kandidat ist euer Favorit?

Vor allem das Skelett hat in Show eins und in Show zwei mit einer Hammerstimme für Aufsehen gesorgt. Das Alien muss sich stimmtechnisch zwar nicht verstecken, überzeugt viele Fans aber sicherlich vor allem durch den XXL-Niedlichkeitsfaktor. Davon profitiert bestimmt auch das Erdmännchenpaar – übrigens das erste Duo in der Geschichte der Show. Ganz anders beim Frosch, bei dem der Spaßfaktor wohl an erster Stelle steht.

Aber auch die Katze, der Anubis und das Influencer-Alpaka könnten den anderen Promisängern durch ihre coolen Auftritte gefährlich werden. Das Nilpferd sorgte in der allerersten Show für einen absoluten Wow-Moment. Hinter der Primaballerina im rosafarbenen Tutu versteckt sich nämlich – entgegen aller Erwartungen – ein männlicher Star. Welchen Kandidaten mögt ihr am liebsten? Stimmt ab!

© ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Skelett

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alien

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Frosch bei "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Katze

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Anubis

© ProSieben/Marc Rehbeck "The Masked Singer"-Alpaka

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das Nilpferd bei "The Masked Singer"

