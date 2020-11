Jetzt spricht Britney Spears (38) Klartext! Die Fans der US-amerikanischen Musikerin sind seit mehreren Monaten in großer Sorge um ihr Idol: Ein Teil der Community hält Britneys Social-Media-Posts für besorgniserregend. Laut einigen Nutzern sollen sich in den Clips und Videos sogar Hilferufe verbergen. Der Hintergrund: Die Blondine befindet sich seit ihrem öffentlichen Nervenzusammenbruch im Jahr 2007 unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68). Glaubt man den Vermutungen vieler Fans, wird die Musikerin im Rahmen dieser rechtlichen Fürsorge offenbar schlecht behandelt und ausgenutzt. Doch sind diese Sorgen auch tatsächlich begründet? Britney meldete sich jetzt erstmals persönlich zu den Gerüchten zu Wort...

"Ich weiß, dass es viele Kommentare gegeben hat – und dass viele Leute die verschiedensten Dinge über mich gesagt haben", wandte sich Britney jetzt in Form eines Clips auf ihrem Instagram-Profil persönlich an ihre Netz-Community. Entgegen der Befürchtungen ihrer Fans geht es der 38-Jährigen aber offenbar aktuell gut – sie betonte: "Aber ich möchte euch wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich bin so glücklich wie noch nie in meinem Leben."

Allerdings gelang es Britney mit diesem Posting offenbar nicht, alle ihre Follower davon zu überzeugen. Zahlreiche Fans zweifelten an ihren Aussagen und brachten ihre Sorgen in der Kommentarspalte zum Ausdruck. "Ich glaube ihr nicht", "Wurde der Clip etwa schon im Vorfeld aufgezeichnet?!" oder auch "Das klingt auswendig gelernt", ließen einige Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2020

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, US-amerikanische Musikerin

