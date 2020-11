Carmen Kroll, im Netz besser bekannt als Carmushka, wurde vor einigen Wochen zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Niclas konnte sie ihre Tochter Mathilda auf der Welt willkommen heißen. Seitdem nimmt die Influencerin ihre Community mit in ihren neuen Alltag als Mama. Doch nun gibt die Beauty ihren Fans ein ziemlich pikantes Detail preis: Carmen berichtet, dass ihr die Haare im Intimbereich ausfallen!

Sie geht offen mit ihren kleinen Problemen nach der Schwangerschaft um! In ihrer Instagram-Story erzählt die frischgebackene Mama, dass sie nach ihren anderen Umständen nicht – wie es üblicherweise eigentlich der Fall ist – an Haarausfall leidet, allerdings verliere sie ihre Schamhaare. "Untenherum wachsen meine Haare nicht mehr, die fielen büschelweise aus und mittlerweile ist da, na ja, das könnt ihr euch ja denken", schildert Carmen offen ihren Followern.

Deswegen habe sie sich ganz schön den Kopf zerbrochen. "Ich habe so Panik geschoben und dachte nur, oh mein Gott, was ist da passiert", erzählt Carmen weiter. Doch ihre Frauenärztin konnte sie schnell beruhigen: Es sei alles normal. So ein Schamhaarausfall sei zwar unüblich, aber auch so etwas könne passieren.

Instagram / carmushka Carmen und Niclas Kroll mit ihrer Tochter Mathilda

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Unternehmerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrer Tochter Mathilda

