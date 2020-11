Süße Worte von Wayne (35) und Coleen Rooney (34) an ihren Erstgeborenen! Der englische Fußballspieler und seine Partnerin haben vier gemeinsame Kinder. Kai (11) war der erste Nachwuchs des Paares – er erblickte im Jahr 2009 das Licht der Welt. Auch wenn die Eheleute zwischenzeitlich ihre persönlichen Krisen gehabt haben sollen, verbinden ihre vier Jungs sie auf ewig miteinander. Wie sehr Wayne und Coleen ihre Kids lieben, zeigten sie jetzt anlässlich von Kais Geburtstag erneut: Die Eltern richteten rührende Worte an ihren Sohnemann!

"Unser Sohn ist heute elf Jahre alt geworden. Wir lieben dich so sehr. Wir sind so stolz auf dich", lauteten die liebevollen Zeilen seiner Mama Coleen auf Instagram. Dazu teilte die Mutter mehrere Schnappschüsse von Kai, die ihn freudestrahlend in unterschiedlichen Situationen mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Klay Anthony (7), Kit Joseph und Cass Mac zeigen.

Sein Vater ließ es sich nicht nehmen, seinem Kind in der Öffentlichkeit die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Auf Instagram postete Wayne ein Foto seiner vier Söhne und versah das Bild mit den Worten "Wir lieben dich!" Auch seine drei Geschwister waren offenbar zu Kais Ehrentag in bester Laune: Freudestrahlend stehen sie mit ihrem Bruder zwischen Geburtstagsballons und ausgepackten Geschenken.

Instagram / coleen_rooney Wayne und Coleen Rooneys Kinder Kai, Klay, Kit und Cass

Instagram / waynerooney Coleen und Wayne Rooney mit ihren Kindern

Instagram / waynerooney Wayne und Coleen Rooneys Söhne Klay, Kit, Cass und Kai im November 2020

