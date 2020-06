Bei Wayne Rooney (34) und seiner Frau Coleen (34) kriselt es des Öfteren mal. Der Profi-Fußballer ist seit Jahren dafür bekannt, es mit der Treue in der Ehe nicht so genau zu nehmen: Er wurde schon häufiger mit anderen Frauen gesichtet und hatte die eine oder andere Affäre. Seine Gattin hält aber bis heute zu ihm und beweist einmal mehr ihre Liebe: Zum zwölften Hochzeitstag widmet Coleen ihrem Wayne ein paar liebe Worte im Netz!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 34-Jährige jetzt einen Schnappschuss von ihrem wohl schönsten Tag im Leben – ihrer Hochzeit: Eng umschlungen posiert das Ehepaar auf dieser Momentaufnahme und scheint eine Menge Spaß zu habe. "Alles Gute zum Jahrestag Wayne. Zwölf Jahre sind seit dieser unglaublichen Feier vergangen. Ich liebe dich", betitelt sie ihren Insta-Beitrag.

Aktuell scheinen die beiden, trotz all den vorangegangenen Skandalen, glücklicher denn je zu sein. "Das ist die längste Zeit, die sie seit ihrer Hochzeit ununterbrochen zusammen verbracht haben – und Coleen hat sich wieder Hals über Kopf in Wayne verliebt", plauderte ein Insider vor Kurzem gegenüber The Sun aus.

Getty Images Coleen und Wayne Rooney

Instagram / coleen_rooney Wayne Rooney mit seiner Familie

Instagram / coleen_rooney Coleen und Wayne Rooney

