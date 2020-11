Hilary Duff (33) liefert ein neues Babybauch-Update! Vor wenigen Tagen verkündete die Schauspielerin die süßen Neuigkeiten, dass sie und ihr Mann – der Musiker Matthew Koma – zum zweiten Mal Eltern werden. Hilary war zuvor schon einmal verheiratet – zusammen mit ihrem Ex-Mann Mike Comrie (40) bekam sie 2012 ihren ersten Sohn Luca. Die Lizzie McGuire-Darstellerin scheint sich mit ihrer kleinen Kugel sichtlich wohlzufühlen – im Netz teilte sie jetzt neue Babybauch-Pics!

Auf dem Instagram-Foto ist ihre kleine Wölbung unter einem engen schwarzen Top deutlich zu erkennen. Während sie in die Kamera schaut, greift sie mit der linken Hand tief in eine Chipstüte. "Frustessen wegen morgen", schreibt sie unter den Post. Die Blondine spielt auf die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl am Dienstag an, bei der sich entscheidet, wer für die nächsten vier Jahre Amerikas Staatsoberhaupt wird.

Schon in der vergangene Woche wurde die Blondine zusammen mit ihrem Mann bei einem Spaziergang durch New York von Paparazzi fotografiert – ihren runden Bauch hatte sie dabei gekonnt unter einem weiten Jogginganzug versteckt. Die Zweifach-Mutter gab bisher noch nicht preis, wie weit fortgeschritten sie in ihrer Schwangerschaft schon ist.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Oktober 2020

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Februar 2020

Getty Images Hilary Duff, 2019

