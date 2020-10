Wo ist denn plötzlich Hilary Duffs (33) Babybauch hin? Erst vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie zum dritten Mal Mama wird und gemeinsam mit ihrem Mann Matthew Koma ein Kind erwartet. Dabei teilte sie auch gleich die ersten Aufnahmen ihres Bauches – der schon deutlich gewölbt aussah. Auf neuen Paparazzi-Aufnahmen scheint die kleine Babykugel aber plötzlich verschwunden zu sein. Wie geht das?

Fotografen lichteten die "Lizzie McGuire"-Darstellerin in New York ab, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Hund spazieren ging. Auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist die 33-Jährige in einem weit geschnittenen Jogginganzug, über den sie einen fast bodenlangen, karierten Oversize-Mantel geworfen hatte, zu sehen. Darunter schien ihr Babybauch kurzzeitig fast zu verschwinden.

Wie weit fortgeschritten Hilary in ihrer Schwangerschaft ist, verriet sie bislang noch nicht. Auch das Geschlecht ihres Nachwuchses ist bisher nicht bekannt. Die Chancen, dass die Sängerin diese Geheimnisse bald lüften wird, stehen jedoch gut – immerhin hatte Hilary vor der Geburt ihrer anderen beiden Kinder immer viel öffentlich preisgegeben.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Babybauch

Getty Images Hilary Duff und ihr Mann Matthew Koma im Januar 2019 in Beverly Hills

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

