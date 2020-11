Vor einigen Wochen mussten Chrissy Teigen (34) und ihr Mann John Legend (41) einen schweren Verlust verkraften: Das Model erlitt im sechsten Schwangerschaftsmonat eine Fehlgeburt. Aus diesem Grund wird sie derzeit offenbar zu Hause noch medizinisch versorgt – anlässlich einer kleinen Halloween-Feier ließ sich die Patientin jetzt aber etwas Besonderes einfallen: Nicht nur die Familie warf sich in bunte Kostüme – auch Chrissys persönliche Krankenschwester verkleidete sich!

"Es ist Halloween hier im Hause Legend", meldete sich Chrissy auf Twitter zu Wort und erklärte die Hintergründe des Schnappschusses: "Ich brachte meine Krankenschwester dazu, sich als mittelalterlicher Pestdoktor zu verkleiden." Auf dem Foto liegt das Model in einem Morgenmantel auf dem Sofa, während es von einer schaurig verkleideten Person eine Infusion gelegt bekommt.

Doch auch Chrissy, John und ihre Kids feierten Halloween gebührend: Während sich die 34-Jährige als Ballerina in Form eines weißen Schwans verkleidete, schlüpfte der "All of Me"-Interpret in ein Spiderman-Kostüm. Zusätzlich dürften sich auch Sohnemann Miles und Töchterchen Luna ordentlich gefreut haben, denn die Familienmutter postete auch Fotos von süßen Halloween-Leckereien im Netz.

Twitter / chrissyteigen Chrissy Teigen mit einer Krankenschwester im Oktober 2020

Getty Images Chrissy Teigen, TV-Star

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen, Halloween 2020

