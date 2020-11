Gerda Lewis (27) streitet ab, je Kontakt mit Henrik Stoltenberg gehabt zu haben! Vergangenes Wochenende gab Sandra Janina dem schlonzigen Personal Trainer über Social Media den Laufpass. Hatte zwischen den beiden im September auf Love Island die Chemie noch gestimmt, kriselte es zurück im Alltag immer mehr und mehr. Die Blondine erklärte im Promiflash-Interview, dass sich der Wahlkölner lieber mit anderen Influencerinnen wie Gerda statt mit ihr getroffen habe. Letztere habe Henrik sogar als persönlichen Sport-Coach gewinnen wollen. Das stritt die ehemalige Bachelorette jetzt vehement ab!

Promiflash sprach Gerda auf die vermeintliche Kontaktaufnahme mit Henrik an. Von einem Plan, ihn treffen oder gar zu ihrem Pesonal Trainer machen zu wollen, möchte sie allerdings nichts wissen. "Ich folge ihm nicht mal auf Instagram. Ich treffe mich definitiv nicht mit ihm", machte sie auf Nachfrage deutlich. Gerda gehört also offenbar nicht zu der Gruppe Damen, mit denen der TV-Schönling parallel zu Sandra in Kontakt stand.

Ob nun mit oder ohne Gerda: Für Sandra ist das Verhalten ihres Ex-TV-Partners dennoch unverzeihlich. "Er hat einfach lieber Zeit mit allen anderen verbracht als mit mir. Es war einfach die einzig sinnvolle Entscheidung, das Ganze zu beenden. Es hat mir einfach nicht mehr gutgetan", schloss sie ab.

Instagram / gerdalewis TV-Sternchen Gerda Lewis

Instagram / henrik_stoltenberg Sandra Janina und Henrik Stoltenberg im Oktober 2020 in Köln

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Sandra

