Erdogan Atalay (54) entdeckt auf einmal ganz neue Seiten an sich! Rund 25 Jahre lang stand der Schauspieler in seiner Rolle als Autobahnpolizist Semir Gerkhan in der Actionserie Alarm für Cobra 11 vor der Kamera. Kürzlich nahm der Darsteller allerdings von der Serie Abschied. Doch, auch wenn sein neuer Alltag nun fernab von Schusswechsel, Verfolgungsjagd und Co. stattfindet, wird dem gebürtigen Hannoveraner sicherlich nicht langweilig: Erdogan ist jetzt ein Hausmann!

Nachdem Erdogans Dreharbeiten in Köln abgeschlossen waren, zog der 54-Jährige mit seiner Frau Katja und den Kindern nach Hamburg. Faulenzen auf der Couch kommt allerdings nicht infrage – seiner Gattin zuliebe kümmert sich Erdogan um den Haushalt und die Kids. "Meine Frau hat zehn Jahre mein Leben in Köln gelebt, jetzt ist sie dran und wir leben ihr Leben", verriet der TV-Star gegenüber Bunte. Dabei halte er ihr als Hausmann gerne den Rücken frei.

Erdogans Liebste, die unter anderem eine eigene Kleidungsfirma leitet, scheint von der Entscheidung ihres Partners hellauf begeistert zu sein. "Mein Mann gibt Gas im Haushalt. Ich liebe ihn dafür, dass er sich voller Elan in unser neues Leben schmeißt", kommentierte sie die neue Lebenssituation.

Anzeige

Getty Images Erdogan Atalay, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Erdogan Atalay, bekannt aus "Alarm für Cobra 11"

Anzeige

Getty Images Erdogan Atalay mit seiner Frau Katja, Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de