Oh, là, là! Mit wenig Stoff hat der Ex On The Beach-Star Jacqueline Siemsen offenbar keine Probleme. Regelmäßig hält sie ihre Follower mit gewagten Schnappschüssen im Netz bei Laune, nicht selten präsentiert die Tänzerin sich dabei leicht bekleidet. Nun setzt sie ihre kaum verhüllte Rückenansicht beim Kaffeekochen in Szene – und nicht nur der Kaffee, den sie da kocht, ist richtig heiß und lecker!

Auf Instagram zeigt sich die Promi-Dame in einem gewagten Aufzug. Lediglich ein durchsichtiges Spitzenkleid bedeckt ihren Körper – darunter ist sie völlig nackt. Jacky lehnt lässig an ihrer Küchenanrichte. Ihr transparenter Look gewährt einen aufschlussreichen Blick auf ihre Rückseite – vor allem ihr Po wird betont. Dessen ist sich die Beauty wohl auch bewusst und schließt ihren Post mit folgenden Worten ab: "So... das waren jetzt mehr Wörter als Klamotten, die ich trage", scherzt das Model.

Ihre Fans sind begeistert von dem lasziven Foto. Diesbezüglich kommt ein User auch auf ihre gescheiterte Liaison mit Calvin Kleinen zu sprechen: "An Calvins Stelle würde ich jeden Tag ins Kissen beißen – dass er so eine Frau nicht zu schätzen wusste", schreibt der empörte Follower. Die beiden lernten sich damals bei Temptation Island kennen, die Beziehung hielt allerdings nicht sonderlich lange.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

