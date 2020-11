Im November kommen die Netflix-Nutzer so richtig auf ihre Kosten! Während einige Fans aktuell dem Start der vierten Staffel von The Crown entgegenfiebern, freuen sich andere wiederum auf die Shawn-Mendes-Dokumentation "In Wonder". Dabei hält die Streamingplattform bereits jetzt einige Überraschungen für ihre User parat, die nicht auf der "Kürzlich hinzugefügt"-Liste angezeigt werden: Diese Filme sind nun auf Netflix verfügbar – und darunter befinden sich auch richtige Kino-Kracher!

Mit dem Action-Streifen "Inception" – in dem Leonardo DiCaprio (45) die Hauptrolle spielt – nimmt Netflix einen absoluten Kino-Hit in das Programm auf. Zudem können sich die Nutzer auf eine Reise in ferne Galaxien begeben: Die Sci-Fi-Romanze "Passengers" mit Jennifer Lawrence (30) und Chris Pratt (41) ist ebenfalls auf der Streamingplattform verfügbar. Aber auch die Horror-Fans kommen im Herbst voll auf ihre Kosten, denn "Insidious: Chapter 2" und "Insidious: Chapter 3" laden zum Gruseln ein. Damit nicht genug: Auch der Musical-Film "The Greatest Showman" mit Hugh Jackman (52), Zac Efron (33) und Zendaya (24) ist jetzt abrufbar.

Zudem kommen auch die kleinen Zuschauer im November nicht zu kurz, denn Netflix veröffentlichte auch einige neue kindgerechte Filme: Neben "The LEGO Movie" aus dem Jahr 2014, dürfen sich die jungen Fans unter anderem auch über zwei "SpongeBob Schwammkopf"-Filme freuen.

