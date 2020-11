Ist die Sorge um Katie Price (42) berechtigt? Das ehemalige Boxenluder macht keinen Hehl daraus, dass sie sich für die ein oder andere Verschönerungsprozedur auch mal unters Messer legt. So hat sie sich unter anderem Brustimplantate einsetzen lassen und ein schmerzhaftes Facelifting durchführen lassen. Denkt Katie bezüglich dieser Form der Selbstoptimierung vielleicht auch mal ans Aufhören? Offenbar nicht. Ihren Fans bereitet das jetzt Sorgen: Katies Gesicht verändere sich immer mehr!

Auf Instagram teilte die fünffache Mutter ein neues Foto von sich, auf dem sie lächelnd in die Kamera blickt. "Gebräunt und bereit für die letzten Tage auf den Malediven", schrieb der Reality-TV-Star unter das Pic. Doch ihre Follower schienen sich weniger für Katies Urlaub, sondern mehr für ihr Gesicht zu interessieren. "Was zur Hölle ist mit deinen Zähnen passiert?", fragte ein User schockiert. Einem anderen fiel auf, dass Katies Lippen entzündet aussähen. "Du sahst mal gesünder aus", bemerkte ein anderer Fan.

Andere wiederum setzten sich in der Kommentarspalte für die Britin ein und forderten Katies Follower auf, nicht ihr Aussehen zu beurteilen. "Hat sie nicht das Recht, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen?", machte sich ein Nutzer für die 42-Jährige stark. Andere rieten dazu, sich von Katies sozialen Netzwerken doch fernzuhalten, wenn sie an Katies Anblick so viel auszusetzen haben.

Getty Images Katie Price im Jahr 2011

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, November 2020

Getty Images Katie Price in London, 2014

