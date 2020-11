Anfang der Woche wurden diese freudigen Neuigkeiten publik: Diana Schneider kehrt rund vier Jahre nach ihrem Exit ans Köln 50667-Set zurück – und damit natürlich auch ihre Rolle Sam! In der Zwischenzeit hat sich einiges am Cast der Vorabend-Soap getan. So gab es zahlreiche Exits und Neuzugänge. Welche "Köln 50667"-Kollegen kennt Diana überhaupt noch von früher? Promiflash hat im Rahmen ihres Comebacks mal bei dem Lockenkopf nachgefragt!

"Ich kenne noch Pia Tillmann (32), Christoph Oberheide, Andree Katic (36), Danny Liedtke (30), Jay Sirtl, Maria Lo Porto, Luise Matejczyk, Carolina Noeding und Daniel Peukmann. Das müssten alle sein!", plauderte Diana aus. War sie denn froh, alle wiederzusehen? Offenbar schon! Auf die Frage, worauf sie sich zurück am Set am meisten gefreut habe, erklärte sie: "Am meisten gefreut habe ich mich, meine ganzen alten Kollegen vor und hinter der Kamera wiederzusehen. Wir hatten nämlich damals immer eine sehr lustige Zeit und einen ziemlich ausgelassenen Humor am Set."

Doch auch mit ihren neuen Kollegen scheint Diana sich bestens zu verstehen! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte sie bereits ein Selfie mit Nachwuchsdarstellerin Jiena Viduka, die Anfang des Jahres zu "Köln 50667" dazugestoßen ist. "Ich war jetzt fast vier Jahre weg und es gibt viele neue Gesichter am Set. Ein paar davon habe ich bereits kennengelernt, wie zum Beispiel die liebe Jiena", schrieb sie dazu. "Ich freue mich schon sehr auf die gemeinsame Zeit mit ihnen!"

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Instagram / diana_schneider Diana Schneider mit Ex-"Köln 50667"-Kollege Andree Katić

Instagram / diana_schneider Diana Schneider, Musikerin und Schauspielerin

Instagram / diana_schneider Die "Köln 50667"-Stars Jiena Viduka und Diana Schneider

