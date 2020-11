Leighton Meester (34) und ihr Liebster Adam Brody (40) im Baby-Talk! Vor knapp zwei Monaten wurden die beiden US-Stars zum zweiten Mal Eltern. Ihre fünf Jahre alte Tochter Arlo durfte sich über ein kleines Brüderchen freuen. Vor Kurzem sah man die kleine Familie nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch bereits durch Los Angeles spazieren. In einem Podcast plauderte der ehemalige O.C. California-Star jetzt auch einige Details über den neuen Familienzuwachs aus.

In der zweiten Folge von Dax Shepards (45) Podcast “Armchair Expert” erzählt der stolze Vater, dass sein zweites Kind von Anfang an ein sehr glückliches Baby gewesen sei. Der kleine Junge sei sehr still und würde seine Umgebung vor allem neugierig beobachten. Wegen der aktuellen Lage könne der 40-Jährige sehr viel mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen, was er sehr genieße.

Leighton und Adam sind seit 2014 verheiratet und halten ihre Beziehung überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Deswegen verheimlichte die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin ihre Schwangerschaft auch für lange Zeit – bis ein Fan anmerkte, dass die hübsche Brünette an Gewicht zugelegt hätte. Daraufhin verbreiteten sich die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft des Serienstars wie ein Lauffeuer.

Dimitrios Kambouris/GettyImages Leighton Meester, Schauspielerin

LUIS JR RODRIGO/RAMEY/ MEGA Leighton Meester und Adam Brody in New York

Getty Images Adam Brody und Leighton Meester auf der Weltpremiere von "Shazam!", 2019

