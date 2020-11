Jetzt spricht Khloé Kardashian (36) Klartext. Zu Halloween veröffentliche die Reality-TV-Darstellerin ein paar Schnappschüsse von sich als Kleopatra verkleidet. Ihr Kostüm wurde allerdings von einigen Kommentaren überschattet, die darüber spekulieren, ob der Keeping up with the Kardashians-Star erneut schwanger ist. Zu diesen Mutmaßungen bezieht die dunkelhaarige Schönheit nun Stellung und macht deutlich klar: Sie erwartet im Moment tatsächlich kein Kind.

Trotz dessen, dass auf den Fotos von Khloé als Kleopatra ihre Körpermitte nackt und absolut kein Babybäuchlein zu erkennen ist, sind ihre Follower immer noch überzeugt: Die Mutter von True Thompson (2) bekommt wieder Nachwuchs. "Nun, meine Bauchmuskeln sagen was anderes, Leute", kontert die Kalifornierin die Mutmaßungen, nachdem sie die Kommentarspalten ihres Instagram-Accounts regelrecht überfluteten. Unklar ist, warum die Fans der 36-Jährigen überhaupt glauben, dass sie schwanger ist.

Die Babygerüchte sind allerdings nicht die einzigen Vermutungen, die von den Halloween-Fotos ausgelöst wurden. Khloés Follower sind ebenfalls felsenfest davon überzeugt, dass sie wieder mit ihrem Ex Tristan Thompson (29) liiert ist. Denn der Basketballspieler war auch auf den Bildern zu sehen. Er war als Marcus Antonius verkleidet – der einstige Geliebte von Kleopatra.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

