Könnte Luke Mockridge (31) tatsächlich das The Masked Singer-Alien sein? Nach drei Shows haben die Zuschauer der beliebten Rateshow einen klaren Favoriten für das blaue Pelztier mit den Tröten-Ohren: Im offiziellen Voting des Senders ProSieben liegt Comedian Luke ganz weit vorn. Seine Fans wollen ihn unter anderem an der Stimme erkannt haben! Doch deuten die Alien-Indizien auch wirklich auf den Komiker hin? Diese Hinweise könnten tatsächlich passen!

Bezug zu Kanada

Wenn man bei den Indizien-Clips des Aliens ganz genau hinhört, wird deutlich: Im Hintergrund erklingt hin und wieder die kanadische Nationalhymne. Luke ist zwar in Bonn aufgewachsen, besitzt aber unter anderem auch die kanadische Staatsangehörigkeit!

Italienischer Gesang

In der dritten Show sorgte das Alien für eine Riesenüberraschung, als es während seiner Performance von Ed Sheeran (29) und Andrea Bocellis (62) "Perfect Symphony" plötzlich auf perfektem Italienisch losträllerte! Tatsächlich hat Luke nicht nur die kanadische Staatsangehörigkeit, sondern auch die italienische – denn seine Mutter, Schauspielerin und Kabarettistin Margie Kinsky (62), ist gebürtige Italienerin! Durchaus möglich, dass Luke die Sprache deshalb beherrscht.

Humor

Dieser Gedanke ist wohl auch Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan (44) gekommen! So wollte er in der vergangenen Sendung vom Alien wissen: "Hast du italienische Vorfahren?" – woraufhin das ulkige Tierchen verriet: "Alien vieles nicht verstehen, aber guten Humor hat." Guter Humor? Das würde natürlich auf den erfolgreichen Comedian zutreffen!

McDonalds

Die Fast-Food-Kette ist immer wieder sehr prominent in den Einspielern des Aliens zu sehen. Tatsächlich hat Luke McDonalds bereits in mehrere seiner Comedy-Programme eingebaut. "Erinnert ihr euch an den BigMac-Sketch im McDrive?", wies auch ein Twitter-Nutzer in Bezug auf das "The Masked Singer"-Alien hin. "Er hatte doch mal einen Sketch mit einem Kiffer bei McDonalds!", überlegte ein weiterer.

