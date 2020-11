Sie haben das Finale knapp verfehlt! Für die beiden Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer Lisha und Lou ist dieses Kapitel nun abgeschlossen. Das Pärchen zeigte in der Sendung einen enormen Kampfgeist und war sich sicher, dass es die Show so gewinnen kann. Am Ende reichte es leider nur für Platz drei – nach einem Wissensspiel war Schluss. Promiflash hat bei den beiden YouTubern nachgefragt, wie sie mit der Niederlage umgehen.

"Natürlich ärgert man sich, so kurz vorm Finale rauszufliegen. Wir hatten aber die Schnauze voll von den Wissensspielen. [...] Davon kamen zum Ende sieben am Stück", ärgert sich das Paar im Promiflash-Interview. Die beiden hätten sich eine Herausforderung gewünscht, in der es um Sport geht – denn sie wären gerne bis an ihre Grenzen gegangen. "Wir haben gehofft, dass das Halbfinale viel mehr fordert als dummes Herumgesitze auf Stroh und das Beantworten von Fragen unter Zeitdruck", führen die beiden weiter aus.

Doch auch von der großen Wiedersehensshow mit Angela Finger-Erben (40) waren Lisha und Lou sehr enttäuscht. "Ich fand es komisch, dass die Moderatorin uns immer wieder ins Wort gefallen ist und Fragen gestellt hat, die wir nicht richtig beantworten konnten", erklärte Lou diesbezüglich in seiner Instagram-Story. Auch viele der anderen Teilnehmer waren mit dem Wiedersehen nicht zufrieden.

TVNOW Lisha und Lou im "Das Sommerhaus der Stars"-Finale

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou

