Im August gaben Cody Simpson (23) und Miley Cyrus (27) nach weniger als einem Jahr Beziehung ihre Trennung bekannt. Nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus wurde der Hottie bereits mit mehreren Bikini-Mädels am Strand von Los Angeles gesehen. Doch nun scheint sich der Musiker mit einer ganz bestimmten Dame zu treffen. Der 23-Jährige wurde dabei erwischt, wie er sich von einer Frau abknutschen ließ – könnte das seine neue Freundin sein?

Am Mittwoch wurde der australische Musiker Daily Mail zufolge in Begleitung einer mysteriösen Blondine in Malibu gesichtet. Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie Cody in einem Restaurant von einer bisher unbekannten Frau auf die Wange geküsst wird. Die beiden wirkten sehr vertraut – zumindest lächelte sie ihn verliebt an. Weitere Schnappschüsse dokumentieren, wie der Sänger Händchen haltend mit der blonden Schönheit auf einer Parkbank sitzt und redet.

Aber was sagt wohl seine Ex Miley dazu? Eigentlich sollte die 27-Jährige kein Problem mit ihrer Nachfolgerin haben. Immerhin gab das Paar nach seiner Trennung bekannt, weiterhin befreundet bleiben zu wollen. "Wir sind seit zehn Jahren befreundet und werden auch weiterhin Freunde sein", stellte die Sängerin damals klar.

Instagram / codysimpson Cody Simpson im August 2020

Instagram / codysimpson Cody Simpson im Januar 2020

Getty Images Der Sänger Cody Simpson

