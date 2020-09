Wie steht es um Miley Cyrus (27) und ihren Ex Cody Simpson (23)? Beziehungstechnisch war bei der Sängerin in der vergangenen Zeit einiges los. Nach dem überraschenden Liebes-Aus von Ex-Ehemann Liam Hemsworth (30) war die Sängerin vermeintlich glücklich an Cody vergeben, allerdings zerbrach die Partnerschaft nach nicht einmal einem Jahr. Jetzt berichtet ein Insider: Miley und der Australier sind trotz der Trennung immer noch gute Freunde!

Cody bewundere Miley nach wie vor, erzählt der Informant HollywoodLife. "Sie sind seit der Trennung in Kontakt geblieben und natürlich war er für sie da, als Mileys Großmutter gestorben ist. Sie haben ihre Trennung sehr reif behandelt und kommen gut miteinander aus", verrät die Quelle. Anders als bei der Trennung von Liam sollen Cody und die Schauspielerin immer noch in Kontakt stehen, der Sänger sei überhaupt nicht verbittert und wolle nur das Beste für Miley.

Statt mit ihrem Liebesleben sorgt Miley zumindest aktuell eher mit mehreren heißen Auftritten im Netz für Aufsehen. Jetzt, wo sie wieder zu haben ist, veröffentlichte sie mehrere Aufnahmen, auf denen sie nackt zu sehen ist und sich lasziv vor der Kamera rekelt. "Single zu sein bedeutet mehr Zeit, um mich beim Strippen zu filmen", schrieb die 27-Jährige in gewohnt provokanter Manier.

P&P / MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus, September 2020

