Bei diesem Selfie mussten die Fans wohl direkt zweimal hinschauen! Liam Payne (27) ist längst das gelungen, wovon viele einstige Boygroup-Mitglieder träumen. Auch nach der Band-Auslösung von One Direction hält sich der Sänger erfolgreich im Musikbusiness. Mit Songs wie "Strip That Down" erobert er auch im Solo-Modus die Charts. Was ihm zusätzlich zugutekommen dürfte: Liam ist natürlich nach wie vor noch ein echter Frauenschwarm und überzeugt durch seinen coolen, modernen und sportlichen Style. Umso überraschter dürften die Fans daher bei seinem neuesten Social-Media-Posting gewesen sein: Da zeigte sich Liam nämlich mit einem Look, den man so an ihm wohl noch nicht gesehen hat!

Ist das noch ein Überbleibsel von Halloween oder plant Liam einen kleinen Stil-Wechsel? Als Fans nun kürzlich die Instagram-Story des 27-Jährigen checkten, dürfte sich der eine oder andere ordentlich erschrocken haben: Liam teilte ein Foto von sich, dass ihn mit verschmiertem Augen-Make-up, einer für ihn ungewöhnlichen Bartform, einer Wuschelfrisur und in einem schwarzen Band-Shirt samt Löchern zeigt. Klar, dass das auch für Fragezeichen in den Augen der Betrachter gesorgt hat. In einer nächsten Story klärte er auf: Diese Aufnahme war gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht! "Ich wollte das Selfie eigentlich gar nicht posten. Lol, uuups! Egal, ich hoffe, ihr habt soweit alle eine gute Woche und bleibt gesund", schrieb er.

Vermutlich dürfte Liam aber eher keine geheime Leidenschaft für eine Metal- oder Hardrock-Fan-Optik haben. Wirft man einen Blick auf sein Feed auf der Fotoplattform, sieht man rasch: Liam nutzte dieses Make-up tatsächlich auch für eine Verkleidung zum Gruselfest als Pirat. Denkbar ist also, dass das Selfie entstand, bevor oder nachdem sich Liam in seine Jack-Sparrow-Kluft geschmissen hat.

Getty Images Sänger Liam Payne

Instagram / liampayne Liam Payne im April 2020

Getty Images Liam Payne bei einem Auftritt in NYC im September 2019

