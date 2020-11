Johannes Hallers (32) Netz-Abstinenz hat einen guten Grund. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ist eigentlich dafür bekannt, seinen Fans regelmäßige und vor allem zahlreiche mediale Einblicke in seinen Alltag als Influencer und Anbieter von Yachtausflügen auf Ibiza zu bieten. In den vergangenen Tagen machte sich der Balearen-Auswanderer im Netz allerdings rar. Jetzt klärt er seine Fans, die ihn schon sehnlichst vermissen, über seine Beweggründe auf: Jessi ist schuld.

Auf die Frage eines Instagram-Users, warum er derzeit nicht mehr so aktiv auf der Plattform ist, antwortet Johannes: "Ich hatte sehr viel Arbeit und Telefonate und die wenige Zeit, die dann noch blieb, wollte ich mit Jessica ganz allein und ohne Ablenkung genießen, weil wir uns jetzt ein paar Tage nicht sehen." Da muss der Blondschopf, der gebürtig aus Überlingen am Bodensee kommt, eben klare Prioritäten setzen.

Warum Johannes und Jessi sich für kurze Zeit räumlich trennen müssen? Der ehemalige Bachelor in Paradise-Star fliegt aus beruflichen Gründen für eine Woche nach Ibiza, kehrt aber danach wieder zu seiner Liebsten nach Deutschland zurück. Zwar hatte Johannes den Winter eigentlich auf der Baleareninsel verbringen wollen, doch wegen Jessi änderte er kürzlich seine Meinung. Im Netz erklärt er auch den Grund dafür: "Da ich Jessi bei ihrem neuen TV-Abenteuer 'Pretty in Plüsch' unterstützen werde, möchte ich dann erst nach Weihnachten zurück auf die Insel." Die einstige Rosenkavalierin nimmt noch diesen Monat an der Gesangsshow teil.

Johannes Haller, Reality-TV-Star

Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

