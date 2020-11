Ob Lisha und Lou sich mit ihrer Zusage für Das Sommerhaus der Stars einen Gefallen getan haben? Keine Frage: Die diesjährige Staffel des Reality-TV-Formats wird wohl für immer als Chaos-Ereignis in Erinnerung bleiben. Nie wurde mehr gezofft, gelästert und gemobbt. Besonders das YouTube-Paar geriet zuletzt für ihren Umgang mit ihren Mitbewohnern in die Kritik. Mit ihrer Darstellung ist das Duo aber alles andere zufrieden – und schießt nun doch recht scharf gegen den Sender!

Im Interview mit Bild nahmen die Blondine und der Tattoo-Freund wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. In Sachen Final-Spiel-Auswahl, Szenen-Schnitt und die Kommunikation in der Wiedersehensshow hätte RTL schon recht explizit gegen ihren Erfolg gearbeitet. Das Fazit der beiden fiel daher ziemlich kritisch aus: "Das Sommerhaus der Stars" sei ein tolles Format, allerdings mit Vorsicht zu genießen. "Es geht einzig und allein darum, Opfer und Täter zu erstellen, um viel Stress und Streit für eine hohe Quote", wetterten die Web-Stars. Natürlich sei ihnen bewusst, dass die Show auch als "Push" oder Sprungbrett genutzt werden könne, aber: "Man muss sich selbst immer überlegen, um welchen Preis", stellten sie klar.

Na, offenbar sind Lisha und Lou aber durchaus bereit, diesen Preis zu zahlen. Sie plauderten tatsächlich erst kürzlich gegenüber Promiflash aus, dass ihnen der aktuelle Shitstorm gegen sie nichts ausmachen würde: "Wir sind mit echten Problemen aufgewachsen. Da sind ein paar kleine Internet-Rambos, die im echten Leben den Mund nicht aufbekommen, das kleinste Problem", gaben sie sich entspannt.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou

TVNOW Evanthia Benetatou und Lisha, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

