Wie schlimm ist der Zoff beim einstigen Love Island-Paar wirklich? Im September gaben Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) recht überraschend bekannt, dass sie ab sofort getrennte Wege gehen. Drei Jahre lang führten sie eine Beziehung und haben sogar eine gemeinsame Tochter. Nachdem alles anfangs noch harmonisch ausgesehen hatte, ist nun allerdings ein heftiger Rosenkrieg entfacht. Nicht nur im Netz stänkern die beiden gegeneinander – Elena verriet nun auch, ihr Ex gebe ihr nicht mal mehr ihre Sachen aus seiner Wohnung zurück!

Im Interview mit Promiflash plauderte die Brünette nun noch mal gehörig aus dem Nähkästchen, wie schlimm das Verhältnis der Ex-Partner zueinander wirklich sei: "Er verweigert mir, dass ich meine Sachen in Deutschland abholen kann", warf sie ihm vor. Elena hätte diese bereits vor Wochen abholen gewollt, doch Mike habe ihr keinen Zutritt gestattet. "Dann habe ich ihm wieder gesagt, dass ich die Sachen holen möchte, weil ich auch noch alle Kinderspielsachen – alles, was ich bezahlt habe – da habe. Er will das einfach nicht zulassen", wetterte sie weiter.

Elena wohnt mit Tochter Aylen in der Schweiz. Momentan hat sie das alleinige Sorgerecht für die kleine Dame. Doch Mike kündigte bereits an, sich für ein geteiltes Sorgerecht einsetzen zu wollen. "Wenn es hier darum geht, dass ich das Sorgerecht haben muss, um sie sehen zu dürfen, dann will ich das und werde ich das zu 1000 Prozent für mich holen", machte er in einem Instagram-Video klar.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter im Juli 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Instagram / mikeheiter13 Aylen und Mike Heiter

