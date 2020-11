Mike Heiter (28) möchte ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter Aylen pflegen! Anfang September gaben der ehemalige Love Island-Teilnehmer und seine Freundin Elena Miras (28) bekannt, dass sie nach drei Jahren Beziehung fortan getrennte Wege gehen wollen. In dem Trennungsstatement hieß es aber, dass sie durch ihre gemeinsame Tochter für immer verbunden sein würden. Doch wie genau sieht es mit dem Sorgerecht für die Kleine aus?

In einem Instagram-Video erzählte Mike nun, dass er sich wegen Aylen eigentlich nicht mit Elena streiten wollte, es jetzt aber dazu gekommen sei. "Sie hat das alleinige Sorgerecht – hat sie ja gesagt. Für mich ist das so: Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer jetzt das Sorgerecht hat", erklärte der 28-Jährige. Für ihn sei eigentlich klar gewesen, dass sie sich beide um ihre Tochter kümmern würden. Da dem aber scheinbar nicht so ist, stellte der Essener nun klar: "Wenn es hier darum geht, dass ich das Sorgerecht haben muss, um sie sehen zu dürfen, dann will ich das und werde ich das zu 1000 Prozent für mich holen."

Darüber hinaus schilderte Mike, dass er nicht gewusst hatte, dass er bei der Vaterschaftsanerkennung auch extra einen Antrag für das Sorgerecht hätte einreichen können. "Das werde ich auf jeden Fall in Angriff nehmen", fügte der Fitnessliebhaber hinzu.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und seine Tochter Aylen, September 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, TV-Star

