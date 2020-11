Eugene Asira blickt stolz auf seinen The Voice of Germany-Auftritt zurück! In der siebten Blind Audition der beliebten Castingshow wagte sich der 23-Jährige vor die sechs Coaches der diesjährigen Jury. Voller Leidenschaft performte er dort den Song "Uliza Kiatu" – und zwar auf Swahili! Dafür bekam der gebürtige Kenianer einen satten Viererbuzzer. Im Promiflash-Interview erklärte Eugene nun, warum die Performance in seiner Muttersprache ihm so viel bedeutet hat!

"Ich war superhappy während der ganzen Performance, das war das Beste!", schwärmte der Wahl-Frankfurter nach seiner Blind Audition gegenüber Promiflash. Der Vater einer Tochter erklärte zudem, warum er sich für ein Lied in der kenianischen Amtssprache entschieden habe: "Ich glaube, Musik ist eine universale Sprache, die jeder versteht, und das hat sich bei meinen Blinds bewiesen. Die Coaches und das Publikum haben es gefeiert, ohne die eigentliche Sprache richtig zu verstehen; das war super powerful!" Er sei sich zudem sicher, dass auch Musik aus Kenia eine große Chance auf dem deutschen Musikmarkt habe.

Besonders Mark Forster (37) konnte Eugene mit seinem Auftritt vom Hocker hauen: "Ich habe das sofort in meinem Herzen fühlen können. Ich liebe die afrikanische Musik!", schilderte der "Chöre"-Interpret – und überzeugte den Fitnessfan damit, in sein Team zu kommen.

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner "The Voice of Germany"-Kandidat Eugene bei den Blind Auditions

Anzeige

Instagram / eugeneasiraofficial Eugene Asira, Talent bei "The Voice of Germany"

Anzeige

ProSieben/André Kowalski Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de