Keine zweite Chance für Mark Forster (37)! Bei The Voice of Germany musste der Musiker in der siebten Blind Audition einen harten Schlag verkraften: Maciek, der bereits 2019 als Talent auf der Bühne der Castingshow stand, war als Allstar zurück. Doch obwohl der "Chöre"-Interpret um seinen einstigen Schützling kämpfte, ging der gebürtige Pole in das Team von Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) – und gab seinem Ex-Coach einen Korb. Im Promiflash-Interview erklärte Maciek jetzt die Gründe für seine Entscheidung!

"Ich habe mich nicht gegen Mark, sondern für Team Steffi und Yvonne entschieden!", versicherte der 27-Jährige auf Nachfrage von Promiflash. In diesem Moment habe er sich vollkommen auf sein Bauchgefühl verlassen: "Das Team Steffi und Yvonne strahlt für mich Hingabe, Kompetenz und Interesse aus, die drei Faktoren stellen eine supergute Grundlage fürs Zusammenarbeiten dar!", schwärmte Maciek.

Für Mark war der Korb von Maciek eine weitere Klatsche in der "The Voice"-Jubiläumsstaffel – denn der Songwriter konnte zuletzt nur wenige Talente überzeugen, in sein Team zu kommen. Woran das wohl liegt? "Ich glaube, dass viele Kandidaten Mark als Coach nicht einschätzten können!", vermutete Maciek.

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk "The Voice of Germany"-Kandidat Maciek

Instagram / maciekmusic "The Voice of Germany"-Kandidat Maciek auf Instagram

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Mark Forster bei "The Voice of Germany"

