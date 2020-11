Die nächste Runde im Zoff von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) ist eingeläutet! Das ehemalige Love Island-Paar ist seit Kurzem nicht mehr zusammen und in dem daraus entstandenen Streit steht vor allem eine Person im Fokus – Töchterchen Aylen. Beide Elternteile behaupten zwar, dass sie ihren Rosenkrieg niemals in der Öffentlichkeit austragen wollten, doch dafür ist es mittlerweile zu spät. Im Promiflash-Interview verrät Reality-TV-Darstellerin Elena jetzt, was ihre Liebsten über den öffentlichen Streit denken.

"Meine Familie und Freunde sagen, dass es so unnötig ist und damit nur Aylen geschadet wird", erzählt die 28-Jährige gegenüber Promiflash. Genau das ist auch Elenas größte Angst. Erst vor wenigen Tagen sagte sie in einer Instagram-Story, dass sie dieses Thema nun beenden wolle, um Tochter Aylen zu schützen. Sie solle nicht irgendwann Dinge über ihre Eltern hören oder lesen müssen, die nicht schön für ein Kind seien. Bisher verloren sowohl Elena als auch Mike keine guten Worte über ihren jeweiligen Ex-Partner und auch die Fans fingen an, fiese Nachrichten zu schreiben.

Wie Elena vor Kurzem in ihrer Instagram-Story klar stellte, lasse sie das jedoch kalt. Sie und Tochter Aylen würden noch die restlichen Urlaubstage in der Sonne genießen, bevor es wieder nach Hause geht. Die Hate-Nachrichten würden an ihr dabei komplett abprallen.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen im März 2020

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

