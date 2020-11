The Voice of Germany wird zur Kuppelshow! In der Jubiläumsstaffel der Castingshow wagten sich in den vergangenen Wochen zahlreiche stimmgewaltige Nachwuchsmusiker vor die Jury um Samu Haber (44), Rea Garvey (47) und Co. Auf der großen Bühne kämpften die Talents um bis zu vier Buzzer der Coaches. Doch hinter den Kulissen flogen in diesem Jahr sogar die Funken: Zwei Kandidaten verliebten sich bei den Blind Auditions ineinander!

Achtung, Spoiler!

In einer ersten Preview der zehnten Folge auf der Streaming-Plattform Joyn berichtet Hannah Wilhelm mit einem Grinsen von ihrem neuen Liebesglück: "Mir fällt es nicht schwer, ein Liebeslied zu singen!", schwärmte die Brünette aus dem Team von Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36). Bei ihrem ersten Auftritt bei "The Voice" habe sie Nico Traut kennengelernt und sich sofort in seine Stimme verliebt: "Jemand, der so schön singen kann... Ich hab mich auf den ersten Song verliebt!", erklärte sie.

Und auch auf ihren Instagram-Accounts verstecken die Turteltauben ihre Beziehung nicht: Auf mehreren Pärchenfotos strahlen Nico und Hannah in die Kamera. Hättet ihr gedacht, dass man sich bei "The Voice" verlieben kann? Stimmt unten ab.

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Hannah Wilhelm bei der Blind Audition von "The Voice of Germany" 2020

Instagram / nicotrautofficial Nico Traut und Hannah Wilhelm

