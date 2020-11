Hofdame Antonia geht in die Vollen! Im Kampf um Bauer sucht Frau-Singlemann Patrick fährt die Kosmetikerin schwere Geschütze auf und zeigt ihren Konkurrentinnen, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist. Bitchfight auf dem Bauernhof – muss das sein? Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage ist eindeutig. Und auch ehemalige Teilnehmer des ländlichen Flirtformats sind sich einig: Antonia zeigt, was sie hat und weiß, was sie will – eine tickende Zeitbombe, die zwischen Stall, Scheune und Acker zu explodieren droht?

Die Hofwoche hat gerade erst begonnen. Trotzdem zeigt Antonia ihren Mitstreiterinnen Julia und Sofia, wo die Heugabel hängt. Ein No-Go? 85,5 Prozent der 901 Umfrageteilnehmer und damit die deutliche Mehrheit der Leser findet, Antonia sollte einen Gang zurückschalten. Doch ob das Insta-Model sich tatsächlich etwas zurücknimmt? Gunther Höfler (35), Landwirt und 2014 auf Brautschau im TV, ist skeptisch: "Ich glaube, dass Antonia Patrick krass um den Finger wickeln kann. Die weiß genau, wie sie ihre Reize einsetzen muss. Die hat's faustdick hinter den Ohren, davon bin ich überzeugt", lautet das Urteil des Profiboxers auf Nachfrage von Promiflash.

Auch Christa Haberl (44), die 2017 mit Bauer Klaus Jürgen anbandelte, ist sich sicher: Diese Schlacht ist noch nicht beendet! "Der Bitchfight um Patrick wird auf jeden Fall eskalieren", prophezeit die Nageldesignerin – und scheint sich auf ein wenig Tumult zu freuen: "Die Krallen sind ausgefahren, das wird noch sehr lustig werden."

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Patrick und seine Hofdamen bei "Bauer sucht Frau" 2020

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, Januar 2020

Instagram / christa_haberl Christa Haberl im Juli 2020

