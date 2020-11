Mit dieser Aktion hat Henrik Stoltenberg sich nicht nur bei seiner Ex Sandra Janina unbeliebt gemacht! Nachdem seine Love Island-Flamme im Netz unter Tränen bekannt gegeben hatte, dass der Politiker-Enkel sie ignorieren würde und sie deshalb den Schlussstrich ziehe, konterte der Blondschopf mit einer fiesen Parodie im Netz – und äffte sie mit einer Runde Mädels nach. Viele von Sandras "Love Island"-Kolleginnen betonten bereits, dass sie die Aktion total geschmacklos finden. Sogar Henriks erste Insel-Affäre Aurelia Lamprecht stellt sich jetzt hinter Sandra!

Auch wenn Henrik Aurelia auf der Liebesinsel für Sandra sitzen ließ – so einen fiesen Diss wünscht diese nicht mal ihrer einstigen Konkurrentin: "Egal, was passiert ist zwischen Sandra und mir, aber hier stehe ich eindeutig hinter ihr!", betonte die Brünette jetzt in ihrer Instagram-Story und stellte anschließend klar: "Das geht zu weit! Das muss aufhören!"

Auch mit Paulina Ljubas (23) geht Aurelia hart ins Gericht – die Köln 50667-Darstellerin war eine der Frauen, die sich an Henriks Parodie beteiligt hatte. "Wieso supportet man solche Männer, die solch ein Benehmen an den Tag legen? Keine Worte dafür!", ärgerte sich die Frankfurterin weiter.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Köln 50667"-Darstellerin

