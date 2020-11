Paola Marias (27) Baby lässt ganz schön auf sich warten! Im April gab die YouTuberin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Sascha (33) ihr zweites Kind erwartet: Ihr Sohn Leo (1) soll einen kleinen Bruder bekommen. Doch dieser scheint es nicht besonders eilig zu haben, seine Familie kennenzulernen: Nach dem errechneten Entbindungstermin hätte der Kleine eigentlich schon vor vier Tagen auf die Welt kommen sollen – und das sieht man: Paolas Babybauch droht fast zu platzen!

Auf Instagram teilte die 27-Jährige nun ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch in einem hellblauen Crop Top in Szene setzt. Dieser ist inzwischen nicht nur kugelrund, sondern auch schon so groß, dass Paola ihn sogar als Tisch benutzen kann: Sie hat ein kleines Törtchen über ihrem Bauchnabel abgestellt.

Am Mittwoch erzählte die Influencerin ihrer Community bereits, dass ihr Bauch inzwischen unnormal groß und ihr ganzer Körper geschwollen sei – ihr Sohn aber einfach nicht ausziehen wolle. "Der letzte Schritt muss aber von ihm kommen, aber das passiert einfach nicht", erklärte Paola. Dabei spüre sie selbst schon alle Anzeichen, dass es bald mit der Geburt losgehen könnte und habe sogar Wehen.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leonardo

Anzeige

Getty Images Sascha Koslowski und Paola Maria im Juli 2018 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de