Endlich gibt es erste Eindrücke! Schon seit Monaten warten die Fans gespannt darauf, wann das Reboot von Gossip Girl ausgestrahlt wird. Eigentlich hätte die Serie noch dieses Jahr an den Start gehen sollen – doch der Termin musste aufgrund der momentanen Gesundheitskrise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Im vergangenen Oktober haben schließlich die Dreharbeiten begonnen und der neue Cast – bestehend aus Johnathan Fernandez, Thomas Doherty, Emily Alyn Lind und Co. – steht fleißig vor der Kamera. Promiflash zeigt euch erste Bilder vom Set.

Auf den Paparazzi-Bildern sind Eli Brown und Whitney Peak beim Dreh einer Szene in New York zu sehen. In einem kurzen, engen Glitzerkleid steht die Schauspielerin neben ihrem Kollegen, der ebenfalls "ausgehbereit" gestylt ist. Der Lockenschopf trägt ein beiges Jackett über einem dunklen Rollkragen-Sweatshirt. Was genau die Darsteller in dem Gebäude gedreht haben, ist zwar nicht bekannt – angeblich sollen sie aber zwei der insgesamt drei Hauptcharaktere verkörpern.

Doch gibt es in den zehn Episoden auch ein Wiedersehen mit Dan (Penn Badgley, 34), Serena (Blake Lively, 33) und anderen altbekannten Gesichtern? Offenbar nicht. Bisher hat nur Nate-Darsteller Chace Crawford (35) gegenüber der britischen OK! geäußert, dass er einem Comeback gegenüber nicht abgeneigt wäre: "Weil es ein so großer Teil meines Lebens war, bin ich für alles offen." Immerhin können sich die Fans aber ganz sicher darauf freuen, dass Kristen Bell (40) als Erzählerin zurückkommt.

Anzeige

MEGA Die Schauspieler Eli Brown und Whitney Peak

Anzeige

MEGA Eli Brown und Whitney Peak im November

Anzeige

Getty Images "Gossip Girl"-Star Chace Crawford

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de