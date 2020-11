Den Fans blieb für einen Moment die Spucke weg! Im Netz teilte Gwen Stefani (51) nun ein Foto von einem Rosen-Tattoo, welches eine Songzeile aus ihrer ersten Solo-Single "What You Waiting For?" aus dem Jahr 2004 enthält. Die Community der Sängerin war sich zunächst sicher, dass es sich dabei um Gwens erste Tätowierung handelt – und das, obwohl sie sich in der Vergangenheit kritisch zu dieser Art von Kunst geäußert hatte.

In ihrer Instagram-Story teilte die No Doubt-Frontfrau das Pic und schrieb dazu: "Erstes Tattoo vollendet. Die Textzeile, auf die ich am stolzesten bin. Sie wurde mir von Gott gesandt." Die Follower der Künstlerin waren anfänglich überhaupt nicht begeistert davon, dass die Rose nun Gwens Körper mit dem Song-Zitat "Geboren, um zu blühen. In Blüte stehend, um zu verwelken" zieren soll. Doch dann kam die Entwarnung: Es handelt sich bei dem Tattoo bloß um eine Fan-Tätowierung. Die Musikerin hatte sich offenbar einen Spaß erlaubt – und wollte wohl gleichzeitig die Hingabe eines Bewunderers ehren.

Vor drei Jahren hatte Gwen schon über das Thema Tattoos gesprochen. Damals sagte sie, sie habe generell nichts gegen Kunst, die unter die Haut geht. Allerdings solle man sich vor dem Stechen sehr sicher mit dem Motiv sein, damit man später nichts bereuen werde.

Getty Images Gwen Stefani während der Performance ihrer ersten Solo-Single bei den MTV Europe Music Awards 2004

Snorlax / MEGA Gwen Stefani im Oktober 2020

Getty Images Gwen Stefani im Dezember 2017 in Los Angeles

