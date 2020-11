Reumütige Worte von Walentina Doronina! Zusammen mit mehreren anderen Influencerinnen hatte sich die Ex on the Beach-Teilnehmerin über den Ex-Flirt von Love Island-Star Henrik Stoltenberg lustig gemacht. In einem Social-Media-Clip äfften sie Aussagen von Sandra Janina nach, die diese im Zuge ihres Trennungsstatements getätigt hatte. Dass der Clip so große Wellen schlägt, hatte Wale zunächst überhaupt nicht verstehen können und war sich keiner Schuld bewusst. Jetzt rudert sie doch zurück und entschuldigt sich bei Sandra.

"Das Video war in keiner Weise böse gemeint. Das sollte eher ein Spaß sein, den wir uns unter Freunden erlaubt haben, was aber niemanden angreifen sollte", betont sie in ihrer Instagram-Story. Der Clip sei unüberlegt gewesen, könne aber nicht mehr zurückgenommen werden. "Wenn das auf jeden Fall jemand falsch aufgenommen hat oder falsch verstanden hat oder sich angegriffen gefühlt hat, will ich mich auf jeden Fall in meinem Namen entschuldigen", fährt sie fort. Allerdings distanziere sie sich klar davon, jemanden beleidigt zu haben. Von der Web-Gemeinde wünscht sie sich, dass der Hate nach der ganzen Sache endlich aufhört. Die Hasskommentare für sie und alle Beteiligten seien ziemlich heftig.

Aber nicht nur Wale zeigt sich mittlerweile einsichtig. Auch Köln 50667-Star Paulina Ljubas (23) und Temptation Island V.I.P.-Blondchen Julia Jaku haben bereits öffentlich bei Sandra um Verzeihung gebeten. "Wir haben uns daraus einen kleinen Spaß gemacht, was für viele jetzt nicht so cool rüberkam. Es tut mir leid, Sandra, wenn du das so aufgenommen hast", wendete sich Jules in ihrer Story an ihr Parodie-Opfer.

Instagram / julesjaku Paulina Ljubas, Henrik Stoltenberg, Walentina Doronina und Julia Jaku

TVNOW Walentina bei "Ex on the Beach"

Instagram / julesjaku Julia Jaku, Verführerin bei "Temptation Island V.I.P."

