Julian Claßen (27) und Bibi Claßen (27) sind seit Jahren eines der beliebtesten YouTube-Pärchen Deutschlands. Mittlerweile sind die beiden schon mehr als elf Jahre ein Paar und haben 2018 sogar geheiratet. Doch der 27-Jährige hat anscheinend nicht nur Augen für seine Liebste – er schwärmte nun ganz öffentlich von einer anderen Dame. In ihrem gemeinsamen Podcast offenbarte Julian, welche bekannte Frau ihm auch noch ziemlich gut gefällt.

In ihrem Podcast Das ist ja Claße(n) hat der Influencer mehrmals erwähnt, wie hübsch er Camila Cabello (23) findet. Als Bibi gerade darüber sprechen wollte, wie das Treffen mit der Sängerin ablief, fiel Julian ihr ins Wort. "Junge, ist die hübsch", posaunte er heraus. Seine Frau scherzte daraufhin: "Ist ja schön, dass sie mir so ähnlich sieht – nicht." Nachdem Bibi Camila als "saulieb" bezeichnete, kam ihr Mann direkt wieder ins Schwärmen und betonte erneut, wie hübsch sie sei.

Die mittlerweile zweifachen Eltern haben die US-Amerikanerin 2017 in New York getroffen. "Es war zwar nur kurz, aber es war trotzdem schön, sie kennenzulernen", erzählte Julian. Bibi fügte daraufhin lachend hinzu: "Und hübsch – hast du jetzt vergessen zu sagen." Sie scheint es also mit Humor zu nehmen, dass ihr Mann die "Señorita"-Sängerin äußerst attraktiv findet.

Instagram / https://www.instagram.com/bibisbeautypalace/ Bibi Claßen und Camila Cabello 2017 in New York

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Getty Images Camila Cabello bei den Global Awards 2020

