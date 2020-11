Vorsicht, Schnappatmung im Anmarsch! Normalerweise trifft man Formel-1-Champion Lewis Hamilton (35) eher in einem Rennanzug an. Abseits der Strecke geht der Brite jedoch gerne mal in stylishen Looks vor die Haustür. In den sozialen Medien zeigt sich der Motorsportler immer wieder in Designeroutfits und begeistert damit seine Fans. Sein neuester Post setzt dem Ganzen aber noch eins drauf: Lewis posiert in einer pinkfarbenen Hose für die Kamera – mit nacktem Six-Pack-Oberkörper.

Auf Instagram postete der Hottie nun zwei ziemlich heiße Aufnahmen in einem eher ungewöhnlichen Look. Lewis präsentiert darauf seinen durchtrainierten, tätowierten Oberkörper vor einem Spiegel. Neben seinen Muskeln springt ein Kleidungsstück sofort ins Auge: Der Motorsportstar trägt lediglich eine neonpinke Hose! "Egal, was die Anderen sagen, sei du selbst!", betitelt Lewis die Schnappschüsse. Ein süßes Detail entschärft die sexy Fotos zumindest etwas: Lewis' Hund Roscoe genehmigt sich im Hintergrund ein kuscheliges Schläfchen.

Dass sich der Muskelmann nicht nur für Sport und Mode interessiert, bewies er vor Kurzem in einem Livestream. Der 35-Jährige spielte seinen Fans darin erstmals Ausschnitte seiner eigenen Musik vor. In den noch unveröffentlichten Songs zeigt sich Lewis von einer ganz überraschenden Seite – er singt ganz unverblümt über Alkohol und Frauen!

Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton im November 2020

Getty Images Lewis Hamilton, Motorsportler

Getty Images Lewis Hamilton

