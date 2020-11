Bibi (27)und Julian Claßen (27) sind schon dem einen oder anderen Star über den Weg gelaufen! Unter anderem reisten sie nach Los Angeles, um Jason Derulo (31) ganz privat in seiner Luxus-Villa zu besuchen. Außerdem trafen sie Miley Cyrus (27) Backstage für ein Interview und feierten in Las Vegas zusammen mit Star-DJ David Guetta (53). Bei ihren Promi-Treffen lief eigentlich immer alles wie am Schnürchen – mit einer Ausnahme.

In ihrem Podcast "Das ist ja Claße(n)" erzählen die YouTuber von ihrer geplanten Kooperation mit Sängerin Ellie Goulding (33). Eigentlich wollten sie mit ihr einen Clip drehen, um das neue Album der "Lights"-Interpretin zu promoten. Doch die sagte das Interview kurzerhand ab! "Aus irgendeinem Grund hatte sie einfach keinen Bock", berichtet Bibi. Obwohl mit Ellies Management schon alles abgeklärt war, sah es ganz danach aus, als seien die Webstars umsonst angereist. Doch dann änderte die Sängerin doch noch ihre Meinung.

"Wir haben uns ein bisschen unterhalten und kennengelernt – dann hat sie nachher doch alles mit uns gedreht", erinnert sich die Blondine. Das Duo vermute, dass die Blondine zuvor vielleicht einfach schlechte Laune gehabt habe. Nach dieser guten Nachricht gab es dann aber ein neues Problem. "Leider wurde das Video dann für die ganze Welt gesperrt – nur in Deutschland kann man es noch sehen", erklärt Julian im Podcast.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, Dezember 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im Oktober 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Oktober 2020

