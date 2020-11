Nico Santos (27) liegen die Frauen zu Füßen. Lange fragten sich die Fans, ob der Hottie Single oder vergeben sei. Im Mai lüftete er dann endlich dieses Geheimnis: Nach vier Jahren Beziehung trennte er sich von seiner Ex-Freundin Leonie und datet seitdem eine andere Beauty. Wer die Glückliche ist, verriet der auf Mallorca aufgewachsene Sänger aber nicht – ihm ist es wichtig, seine Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus zu halten. Doch jetzt macht der Sänger eine Ausnahme und gibt Einblicke in sein Liebesleben.

In dem Podcast "Podkinski" von Moderatorin Palina Rojinski (35) erzählt der "Rooftop"-Interpret, was ihm in einer Beziehung persönlich wichtig sei. Ehrlichkeit, Zuneigung und Aufmerksamkeit seien für den Frauenschwarm unverzichtbar. "Man muss seinen besten Freund in der anderen Person gefunden haben", betont er. Er wolle für seine Partnerin immer da sein: "Ich bin sehr aufmerksam. Es fängt bei den Kleinigkeiten an."

Der The Voice of Germany-Coach singt in seinen Songs regelmäßig über die Liebe – privat scheint das Thema für ihn auch einen sehr hohen Stellenwert zu haben. "Am Ende des Tages ist Beruf und alles vergänglich, aber die Liebe bleibt", merkt er an.

Nico Santos, "Sing meinen Song"-Star 2020

Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

Nico Santos beim Vivawest Festival

