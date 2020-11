Bekommen Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik bald Besuch vom Klapperstorch? Die einstige Kellnerin und der ehemalige Rettungssanitäter lernten sich in der Datingshow Are You The One? kennen und lieben. Vor wenigen Monaten sind die beiden sogar in ihre erste gemeinsame Wohnung eingezogen, die neben einem Schlaf- und Wohnzimmer auch über ein mögliches Kinderzimmer verfügt. Haben sie sich etwa mit Bedacht für eine Dreizimmerwohnung entschieden? Fans vermuten, dass Kevin und Kathi ein Baby erwarten!

Sowohl Kevin als auch Kathi teilten jüngst ein Video auf Instagram, in dem sie sich beim Sport filmen. Kathi trägt ein enges Top und eine enge Leggings. Um die Hüfte hat sie eine Strickjacke gebunden – etwa um ihren Bauch zu kaschieren? Dieser scheint in dem Clip schließlich eine verdächtige Wölbung aufzuweisen. "Da ist aber jemand schwanger oder?", fragte sich ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer schrieb: "Da ist doch ein Baby Bauch." Kevin und Kathi wollen sich zu diesem Thema aber erst einmal nicht direkt äußern. Im Rahmen eines Q&As verriet Kathi: "Es gibt manchmal Dinge, die man nicht direkt mit der Öffentlichkeit teilen möchte, ganz egal, ob es jetzt stimmt oder nicht."

Dass Kevin und Kathi Kinder wollen, steht außer Frage. Bereits vor vier Monaten hatten sie äußerst präzise Vorstellungen ihrer gemeinsamen Familienplanung. "Wir wollen zwei Kinder, einen Hund haben wir ja schon", verriet Kevin gegenüber Promiflash.

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmer 2020

