Er ist wohl nicht der Traum aller homosexuellen Männer! Gerade sucht Alexander Schäfer bei Prince Charming nach der Liebe seines Lebens. Der Frankfurter ist in die Fußstapfen von Vorjahres-Prince Nicolas Puschmann (29) getreten und verteilt im TV seine Krawatten. Doch offenbar scheinen gar nicht alle Single-Jungs großes Interesse daran zu haben, den letzten Schlips zu bekommen. In einer WhatsApp-Gruppe ziehen einige von ihnen übel über Alex her.

Der Bild-Zeitung liegen einige Chatverläufe der aktuellen Kandidaten vor und in den Gesprächen kommt der 29-Jährige ganz und gar nicht gut davon. So lästert Tattoo-Träger Adrian nicht nur über die Zähne des Krawattenverteilers und bekommt Zuspruch von der Konkurrenz – auch die Ernsthaftigkeit des Dunkelhaarigen wird stark angezweifelt. "Als ob ein Kerl, der aus einer fünfjährigen Beziehung kommt, vier Monate Single ist, mit ernsthaften Ambitionen die Hauptposition in einem Datingformat besetzt, um die Liebe seines Lebens zu finden", urteilt Adrian. Er habe außerdem gehört, dass die Beziehung zu Alex' Ex aufgrund von gegenseitigem Fremdgehen gescheitert sei.

Viele Teilnehmer hätten sich ganz offenbar einen Mann gewünscht, der dem Vorjahres-Prinzen das Wasser reichen könne. "Im Vergleich zu Nicolas, der sehr natürlich und authentisch war, ist Alex schon voll der Botox-Poser/ Wannabe-Influencer auf Insta", findet Jacob Koslowsky – und das, obwohl ihm Alex während seiner Zeit in der Show eigentlich ganz gut zu gefallen scheint.

