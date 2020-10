Leni Klum (16) absolviert ihren ersten fast-offiziellen Auftritt im deutschen Fernsehen! Schon seit geraumer Zeit wagt sich die älteste Tochter von Heidi Klum (47) immer mehr in die Öffentlichkeit. Seit Februar hat sie beispielsweise einen öffentlichen Instagram-Account, ihre Mutter zeigt sie – wie auch ihre anderen Kinder – auf gemeinsamen Fotos allerdings noch immer nur teilweise. Jetzt aber hat Leni ihre Mama zum ersten Mal zu einer Fernsehshow begleitet: Bei Late Night Berlin saßen Heidi, ihre Mama Erna und Leni im Publikum, während Tokio Hotel auf der Bühne performten!

Heidi befindet sich momentan mit ihrer gesamten Familie in Berlin, um an der kommenden Germany's next Topmodel-Staffel zu arbeiten. Auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (31) ist dabei. Er und seine Bandkollegen nutzten die Deutschlandreise, um die Werbetrommel zu rühren – mit einem Auftritt in Klaas Heufer-Umlaufs (37) Late-Night-Show auf ProSieben. Heidi saß mit ihrer eigenen Mutter und mit Tochter Leni jubelnd im Publikum – und das fing die eine oder andere Kamera ein! Eine absolute Premiere für das Supermodel und seinen Nachwuchs. Ihre anderen Kids blieben derweil im Hotel.

Dass dieser Auftritt kein Zufall war, hatten schon Heidis vorherige Aktivitäten in der Hauptstadt gezeigt. Die Modelmama nahm Leni zu einem Essen im angesagten Steakhouse Grill Royal und zu einer Wohnungsbesichtigung mit – beide Male wurden sie dabei von Fotografen abgelichtet. Ein Insider zeigt sich deshalb gegenüber Bild sicher: "Es ist die Einführung in die Gesellschaft. Stück für Stück wird da mehr kommen, um Lenis eigene Karriere zu starten."

Instagram / heidiklum Tokio Hotel und Heidi Klum in Berlin

ActionPress Heidi Klum und ihre Kids in Berlin im Oktober 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Leni

