Natalie Behnisch spricht offen über eine schwere Zeit! In den Blind Auditions von The Voice of Germany sorgte die 17-Jährige vergangene Woche für einen echten Wow-Moment. Mit ihrer Darbietung von Gloria Gaynors "I Will Survive" begeisterte die Schülerin das Publikum – und schaffte es in das Team von Mark Forster (37). Mit dessen Song "Natalie" verbindet sie selbst eine emotionale Geschichte: Natalie litt früher an Depressionen und wurde gemobbt.

Im Promiflash-Interview enthüllte die Teenagerin die Erlebnisse ihrer Vergangenheit: "Ich bin durch eine sehr, sehr schwere Zeit gegangen und habe heute noch damit zu kämpfen, auch wenn vieles leichter ist als damals!" Durch Zufall habe sie einst ihren eigenen Namen bei YouTube eingegeben – und sei auf Marks Lied gestoßen. "Als ich verstanden habe, dass es um seine Schwester geht, habe ich innerlich beschlossen, dass es eines meiner Lieblingslieder für alle Zeiten sein wird. In der Zeit kam mein Bruder auf die Welt!" Bei ihrem kleinen Bruder Nico habe sie sich immer fallen lassen können: "Wenn ich bei meinem Bruder war, war alles andere überflüssig und egal. Wir hatten uns beide und das ist das schönste Gefühl auf der Welt!", schilderte Natalie.

Auch die Zeile "Alles so erwachsen um uns herum, außer wir" habe sie direkt ins Herz getroffen – denn auch sie habe dieses Gefühl oft gehabt. "Bin ich bei meinem Bruder, kann ich mich wieder fallen lassen und Kind sein. In meinem richtigen Leben geht das nicht. Ich musste schon sehr früh Verantwortung übernehmen!", erklärte Natalie gegenüber Promiflash. Das Lied sei für sie "ein Song, der mir aus der Seele geschrieben wurde". Kein Wunder also, dass der Rothaarigen die Entscheidung für Team Mark nicht schwer fiel.

Instagram / natalieoffiicial Natalie Behnisch, Talent bei "The Voice of Germany" 2020

ProSieben/André Kowalski Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2019

