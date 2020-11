Matthew McConaughey (51) ist offenbar ein verlockendes Jobangebot durch die Lappen gegangen! Der Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten Stars innerhalb der Hollywood-Riege. Unter anderem in romantischen Streifen wie "The Wedding Planner" konnte der Frauenschwarm beim Publikum glänzen. Doch auch actionreiche Streifen scheinen dem Darsteller zu liegen. Jetzt sprach er über eine ganz besondere Anfrage in der Vergangenheit: Matthew hätte beinahe die Rolle des Hulk ergattert!

In einer aktuellen Folge des MTV-Podcasts "Happy Sad Confused" plauderte Matthew aus, dass er vor einigen Jahren in der engeren Auswahl für die Rolle des Hulk stand. Demnach hätten die Marvel Studios in dem 51-Jährigen großes Potenzial gesehen, den grünen Comic-Superhelden mit XXL-Muskeln zu spielen – und auch Matthew war begeistert. "Ich bin dabei, also wenn ihr es auch seid", antwortete der US-Amerikaner damals der Produktionsfirma. Letztendlich hätten sich die Verantwortlichen dann aber doch umentschieden.

Für welchen der drei bisher erschienenen Hulk-Filme Matthew infrage kam, ist allerdings nicht bekannt. Nach der Abfuhr und dem Oscar für das Drama "Dallas Buyers Club" bleiben dem gebürtigen Texaner weiterhin die Liebeskomödien als eine Haupteinnahmequelle. Und das bereut Matthew keinesfalls: "Mir persönlich hat es Spaß gemacht, Menschen damit einen luftig-romantischen Kurzurlaub vom Stress ihres Lebens zu ermöglichen."

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Filmstar

Anzeige

ActionPress Filmszene aus Hulk

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey, Hollywood-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de