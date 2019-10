Während die Temperaturen in Deutschland nach und nach sinken, lassen sich zwei Weltstars gerade von der italienischen Sonne verwöhnen – inkognito, versteht sich. Mit Sonnenbrille und Hut hätte man die Musik-Ikone und die Hollywood-Legende nämlich fast nicht erkannt, als sie durch die Straßen von Portofino schlenderten. Bei den berühmten Urlaubern, die gerade Strand und Meer genießen, handelt es sich um niemand Geringeres als Bruce Springsteen (70) und Steven Spielberg (72)!

Die beiden Weltstars gönnten sich aktuell eine kleine Pause vom hektischen Leben in den USA und ließen es sich laut Daily Mail in Portofino gut gehen – was übrigens als absoluter Geheimtipp in der Promiwelt gilt. In dem Fischerdorf an der italienischen Riviera zeigten sich die beiden Männer im typischen Urlaubs-Look, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. "The Boss" Springsteen trug eine Kombination aus Jeans, Polohemd, Pilotenbrille und Cap. Auch der Filmemacher setzte auf eine lockere Jeans, kombinierte dazu ein sommerliches Hemd, lässige Sneakers, einen Strohhut und eine schwarze Brille. In der Masse hätten die beiden fast schon untergehen können, doch beim genauen Hinsehen wurden die beiden Promis auch von einigen Fans erkannt.

Ein reiner Männerurlaub unter Freunden ist der Trip allerdings nicht: Der Musiker und die Regie-Legende hat es nämlich nicht alleine nach Europa verschlagen. An ihrer Seite waren auch ihre Ehefrauen Patti Scialfa und Kate Capshaw.

ActionPress/ Backgrid Bruce Springsteen und Steven Spielberg in Portofino

ActionPress/ Backgrid Bruce Springsteen mit Patti Scialfa in Portofino (Italien)

ActionPress/ Backgrid Steven Spielberg und Kate Capshaw im Italien-Urlaub Anfang Oktober 2019

