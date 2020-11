Seltener Anblick: Helena Bonham Carter (54) ließ sich mit ihrem neuen Partner Rye Dag Holmboe beim gemeinsamen Spaziergang mit ihren Hunden ablichten! Seit über einem Jahr ist die Harry Potter-Darstellerin wieder offiziell in einer glücklichen Beziehung. Rund sechs Jahre dauerte es, bis sie nach der Scheidung von Regisseur Tim Burton (62) wieder einen neuen Partner fand – der 22 Jahre jüngere Rye, den Helena auf einer Hochzeit kennengelernt hat, bringe nach ihrer Aussage ungeahnte Magie in ihr Leben. Etwas von dieser Energie fingen nun auch Paparazzi ein, als sie das Paar beim Gassi gehen mit ihren Hunden erwischten!

Am Sonntag spazierten Helena und Rye Arm in Arm durch London. Dabei hatten beide einen Hund an der Leine, wie neueste Schnappschüsse zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Immer wieder blieb das Paar stehen, um sich einen zärtlichen Kuss aufzudrücken, sich zu umarmen und dabei wie frisch verliebt zu kichern. Scheint ganz so, als sei von der Magie zwischen den beiden auch nach einigen gemeinsamen Monaten kaum etwas verflogen.

Doch nicht nur privat, auch beruflich läuft es für die Britin rund: Ab 15. November ist sie in der Rolle der Prinzessin Margaret (✝71) in der Royal-Netflix-Serie The Crown zu sehen. Außerdem spielte sie in "Enola Holmes" die Nebenrolle der Eudoria Holmes und damit die Mutter des weltberühmten fiktionalen Detektivs Sherlock Holmes und seiner jüngeren Schwester Enola.

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, 2012 in London

Axelle/ Bauer-Griffin/ Mega "The Crown"-Star Helena Bonham Carter

Netflix Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes im Netflix-Film "Enola Holmes"

