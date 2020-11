Der Ex-Freund von Katie Price (42) kann sich wieder freuen! Etwa zwei Jahre lang war die Reality-TV-Darstellerin mit ihrem On-Off-Lover Kris Boyson zusammen. Der Fitnesstrainer machte ihr sogar einen Heiratsantrag, doch letztendlich ging die Beziehung in die Brüche. Nun hat Katies ehemaliger Toy-Boy wieder eine neue Frau an seiner Seite und er verriet: Das TV-Sternchen Bianca Gascoigne möchte er heiraten!

Gegenüber dem britischen Magazin new! sprach der Unternehmer über sein Verhältnis zu dem 34-jährigen Model. Er und Bianca seien bereits im März nach nur einem Date in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Obwohl ihre Liebe noch so frisch ist, sei er sich "zu 100 Prozent" sicher, dass seine Auserwählte die Frau fürs Leben ist. "Bianca ist das ultimative Ehefrauen-Material. Wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, dann hat sie das Abendessen bereits fertig", rechtfertigte der Brite seinen Wunsch, die Beauty zu ehelichen. Eine gemeinsame Familie sei auch schon in Planung.

Nicht nur Kris lebt seine neue Liebe im Eiltempo – auch seine Verflossene sorgt bei diesem Thema für einige Schlagzeilen. Reality-TV-Star Katie und ihr neuer Partner Carl Woods arbeiteten angeblich im gemeinsamen Liebesurlaub an einer erneuten Schwangerschaft der 42-Jährigen. Mit Erfolg?

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Personal Trainer

Instagram / biancagascoigne1 Kris Boyson und Bianca Gascoigne

Instagram / carljwoods Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods

